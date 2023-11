Das Stadttheater St. Gallen als Betonplastik im Stadtpark. Fotos: Till Forrer

Unfassbarer Raum Gähler Flühler Fankhauser haben das Theater St. Gallen saniert und erweitert. Claude Paillards Betonplastik erstrahlt in neuem Glanz und sieht dem Original trotz zusätzlicher Fläche täuschend ähnlich. 29.11.2023 15:00

1968 nach Plänen von Claude Paillard erbaut, gilt das Theater St. Gallen, ein skulpturaler Baukörper am Eingang zum Stadtpark, als international herausragendes Zeugnis des Brutalismus. Mit der vom Architekturhistoriker Reyner Banham beschriebenen «Grausamkeit» brutalistischer Architektur hat das Stadttheater St. Gallen allerdings wenig gemein. Paillard gelang eine erstaunliche Balance zwischen der rohen Massivität des Betons und der feinen Eleganz und Nobilität der Details. Vom grossen Theatersaal bis zum Türgriff folgt alles derselben hexagonalen Geometrie. Diese selbst auferlegte Entwurfsregel äussert sich nicht in gestalterischen Zwängen, sondern macht den Weg frei für einen immer wieder überraschenden und unfassbaren Raum, der sich in alle Dimensionen auszubreiten scheint. ###Media_2### Schon länger stiess das Stadttheater St. Gallen an seine räumlichen Grenzen. Mit der Professionalisierung des Betriebs war der Backstagebereich zu klein geworden, zudem hatten sich nach mehr als 50 Jahren verschiedene Mängel angesammelt, von der veralteten Haustechnik über die kaputten Sitzbezüge bis hin zur abplatzenden Betonfassade. 2018 sagte das St. Galler Stimmvolk Ja zu einer umfassenden Instandsetzung des beliebten Theaters. ###Media_3### ###Media_4### ###Media_5### Nach drei Jahren Bauzeit erstrahlt Claude Paillards Betonplastik nun in neuem Glanz – und sieht dem Original trotz zusätzlicher Fläche täuschend ähnlich. Der Erweiterungsbau im Nordwesten schreibt die sechseckige plastische Betonsprache fast unmerklich fort. Im Innern gibt es mehr Platz für Garderoben und Maskenräume. Das ist architektonisch pragmatisch gelöst und ein Gewinn für die Arbeitsplätze. Eine neue Lüftung, eine bessere Akustikanlage und neue Stühle sorgen auch beim Publikum für mehr Komfort. Auf den Dachflächen und bei den Verglasungen wurde – optisch wiederum unmerklich – die Isola...