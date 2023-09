Im Sammlungszentrum Augusta Raurica lagern rund 8000 Architekturelemente. Fotos: Maxime Delvaux

Über Ruinen bauen Das Sammlungszentrum in Augusta Raurica beherbergt über 8000 Architekturelemente aus der Römerzeit. Karamuk Kuo haben dafür über den Ruinen einen kulturellen Zweckbau aus Stahl gebaut. 09.09.2023 11:05

Augusta Raurica ist eine der bedeutendsten Römerstätten in der Schweiz. Nur ein kleiner Teil des Schatzes, der in der Erde vergraben liegt, wurde bisher freigelegt. Und das soll auch so bleiben. Die beste Konservierung ist, die Säulenreste, Glasscherben und Metallfragmente ruhen zu lassen. Um die rund zwei Millionen geborgenen Elemente besser lagern und analysieren zu können, hat der Kanton Basel-Landschaft in zwei Etappen einen Neubau erstellt. Das Architekturbüro Karamuk Kuo plante dafür einen leichten Stahlbau, der den Untergrund möglichst wenig belastet. Er ruht nicht etwa auf Punktfundamenten, sondern auf einer flachen Betonplatte. Sie leitet die Lasten gleichmässig in den Boden, damit die Artefakte möglichst nicht beeinträchtigt werden. Messfühler untersuchen, ob Druck und Feuchtigkeit auch künftig unverändert bleiben. ###Media_2### Das Haus ist ein Zweckbau für ein Kulturgut: Von aussen erinnert es an eine Gewerbehalle, nur das fein gewellte, polierte Alublech verweist subtil auf die kulturelle Nutzung. Im Innern gibt der Stahlbau den Takt vor. Feine Träger gliedern den Raum, verstärkt durch die linearen Lampen. Struktur, Decken, Fassade: Alles ist aus Stahl – bis auf die Betonwände, die das Lager und die Arbeitsplätze für den Brandfall trennen. Der Grundriss ist in Schichten organisiert. In der Mitte verbinden kleine Atrien die beiden Geschosse. Der Bau macht klar: Die Analyse der Vergangenheit ist keine romantische, sondern eine wissenschaftliche Angelegenheit. Die präzise, weiss gestrichene Architektur versammelt die diversen Nutzungen vom Labor über die Büros bis zur Lagerhalle unter einem Dach. Die Struktur spielt die Hauptrolle. Das mag auch daran liegen, dass im offenen Wettbewerb 2014 keine Renderings oder Bilder erlaubt waren. ###Media_3### Im Hochregallager ruht der Schatz von Augusta Raurica: rund 8000 Kapitelle, Ecksteine und andere Archite...