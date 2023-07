Der Altstadtmarkt im Sommer 1986, gut dreissig Jahre nach dem Wiederaufbau. Foto: Werner Huber

Siebzig Jahre Altstadt in Warschau Am 22. Juli vor siebzig Jahren wurde in Warschau die erste Etappe des Wiederaufbaus der Altstadt gefeiert. Acht Jahre nach Kriegsende war dies ein symbolträchtiges Ereignis. 22.07.2023 17:29

Von 1944 bis 1989 war im kommunistischen Polen der 22. Juli der wichtigste Feiertag. An diesem Tag gründete Stalin 1944 das ‹Polnische Komitee der Nationalen Befreiung› als provisorische Regierung von Moskaus Gnaden. Fortan wurden bedeutende Ereignisse wie die Eröffnung wichtiger Bauwerke so koordiniert, dass sie am 22. Juli stattfinden konnten. An diesem Tag vor siebzig Jahren feierten die Warschauerinnen und Warschauer den Abschluss der ersten Etappe des Wiederaufbaus der Altstadt. Am Anfang war der Königsweg Sehr bald nach der Befreiung Warschaus im Januar 1945 fiel der Entscheid, die historischen Bauensembles der Stadt zu rekonstruieren. Man wollte anstelle des zerstörten Warschaus nicht einfach eine neue Stadt bauen. Vielmehr sollte gewährleistet sein, dass die neue Stadt wieder als Warschau erkennbar sein wird – wenn auch als ein stark verändertes. Die zentralen Stadtteile, in denen sich vor dem Krieg die Einkaufs-, Verwaltungs- und Vergnügungsviertel befunden hatten, waren alle am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bebaut worden. Unmittelbar nach dem Krieg war die Wertschätzung für die Bauten jener Zeit gering. Zudem wiesen diese Gebiete, darunter auch das spätere Ghetto, vor dem Krieg eine äusserst hohe Bevölkerungsdichte auf. Nicht die Quartiere des 19. Jahrhunderts sollten also den Bezug zum alten Warschau und seiner Geschichte herstellen, sondern die älteren Bauten und Ensembles. Allen voran waren das die Altstadt mit dem Königsschloss, die Neustadt und der Königsweg mit den Strassen Krakowskie Przedmieście und Nowy Świat. Aus den Ruinen auferstehen sollte zudem eine Reihe von Palästen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie die Königspaläste in Łazienki und Wilanów. ###Media_2### Unbestritten war dieses Vorgehen nicht. Denkmalpfleger diskutierten untereinander den Sinn und die Richtigkeit solcher Rekonstruktionen kontrovers, denn in der ...