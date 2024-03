Das Laubenganghaus (rechts) und das Dachgartenhaus fassen die gemeinschaftliche Mitte der Siedlung. Fotos: Martin Wicki

Daniela Meyer 30.03.2024 08:00

Schaffhauser Wagnis Den drei an der Überbauung Wagenareal Schaffhausen beteiligten Architekturbüros gelingt es mit vielfältigen Wohntypologien die Idee des Mehrgenerationenwohnens umzusetzen. 30.03.2024 08:00

Nur gerade zwei Jahre lang war die 1898 erstellte Wagenfabrik in Betrieb, bevor sie in Konkurs ging. Länger überlebten das Wohnhaus und die angegliederte Halle, in deren Nachbarschaft allmählich Stadtvillen und Einfamilienhäuser entstanden. Während die Halle nun den Neubauten der Siedlung ‹s’Wagi› weichen musste, beherbergt das renovierte und mit seiner Fachwerkfassade identitätsstiftende Wohnhaus den Quartiertreff. Ergänzt um einen Längsbau und ein L-förmiges Gebäude, das auch Gewerberäume enthält, entsteht in der Mitte ein Hof, der die 25 Wohnungen der Siedlung erschliesst. Sie sind zwischen 45 und 200 Quadratmeter gross und erstrecken sich teils über zwei Geschosse. ###Media_2### ###Media_3### Mit den vielfältigen Wohntypologien – die drei beteiligten Architekturbüros waren selbst für das Raumprogramm verantwortlich – gelang es, die Idee des Mehrgenerationenwohnens umzusetzen. Zwischen einem und 75 Jahre alt sind die rund 60 Bewohnenden, die sich einen Gemeinschaftsraum, zwei Gästezimmer und einen Werkraum teilen. Die Bezeichnungen ‹Laubenganghaus› und ‹Dachgartenhaus› verweisen auf eine weitere zentrale Idee: gemeinschaftliche Aussenräume statt privater Balkone. Dazu zählen auch der Grünstreifen im Südosten der Überbauung sowie der Quartier- und der Stadtplatz bei den Siedlungszugängen. Was in anderen Städten mehrfach erprobt wurde, ist für Schaffhausen neu: eine Siedlung für mehrere Generationen, autoarmes Wohnen und die Einhaltung des SIA-Effizienzpfads Energie. Damit orientiert sich ‹s’Wagi› an grösseren Projekten im urbanen Raum. Mit der Hoffigur erhielt die Siedlung auch eine städtische Form, die der Umgebung angepasste Gebäudehöhen aufweist. Via den Quartierplatz vor dem ursprünglichen Wohnhaus gelingt die Anbindung an das benachbarte Wohnquartier. ###Media_4### ###Media_5### Der Stadtplatz im Nordwesten wird seinem ...