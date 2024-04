Seit 2009 alle drei Jahre: Der Preis für guten Einsatz von Holz.

Für den schweizweit ausgeschriebenen Prix Lignum 2024 sind viele Anmeldungen eingegangen: 583 Projekte. In den nächsten Monaten bestimmen Fachjurys unter der Leitung von Marc Angelil die Gewinnerinnen und Gewinner. Doch vorher können alle ihre Meinung abgeben: Bis 15. Juni darf jeder aus den Eingaben online einen Holzbau und eine Schreinerarbeit einen persönlichen Favoriten wählen. Hier geht's zu den Holzbauten und hier zu den Schreinerarbeiten. Auch die Publikumsfavoriten in den beiden Kategorien «Holzbauten» und «Schreinerarbeiten» werden an der nationalen Preisverleihung vom 19. September in Bern bekanntgegeben.

Der Prix Lignum zeichnet seit 2009 im Dreijahresrhythmus den innovativen, hochwertigen und zukunftsweisenden Einsatz von Holz in Bauwerken, im Innenausbau, bei Möbeln und künstlerischen Arbeiten aus – 2024 erstmals in den zwei Kategorien Holzbauten und Schreinerarbeiten. Zur Preisverleihung erscheint ein Hochparterre Themenheft mit allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Ausserdem begleiten wir den Prix Lignum 2024 online mit Filmen und Meldungen.