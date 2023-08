Nach Zürich und Basel folgt 2024 Open House Bern. Die dezentrale Architekturveranstaltung findet am 1. und 2. Juni 2024 statt.

Architektur im öffentlichen Raum gehört allen. Unter diesem Motto soll das zweitägige OPEN HOUSE BERN ein breites Publikum in die Häuser Berns ziehen. Die Besuchenden erfahren, wie gestaltete Innen- und Aussenräume mit Lebensqualität verbunden sind. Die Niederschwelligkeit des Events sorgt für eine heterogene Besucherschaft, die gleichermassen aus Einwohnenden und Tagestouristen besteht. Sprachliche und physische Inklusion werden bei der Zusammensetzung des Programms berücksichtigt, so die Veranstalter. Der Event wird zweisprachig in Deutsch und Französisch durchgeführt.