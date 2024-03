Am 1. Juli 2024 tritt Marie Seiler ihr neues Amt als CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung der Pensimo Management AG an. Fotos: Swiss Life Asset Managemers

Redaktion Hochparterre 11.03.2024 17:48

Am 1. Juli 2024 tritt Marie Seiler ihr neues Amt als CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung der Pensimo Management AG an. Sie folgt auf Jörg Koch, der die Immobilienanlage- gesellschaft seit 13 Jahren führt. Marie Seiler, Jahrgang 1980 und wohnhaft in Zürich, leitete seit 2021 bei Swiss Life Asset Managers den Bereich der Schweizer Immobilienprodukte für Drittkunden. Sie verantwortete Assets mit einem Gesamtwert von rund 12 Milliarden Franken und führte direkt die Bereiche Asset- und Portfoliomanagement, ESG und das Produkt-Management. Von 2005 bis 2021 war Marie Seiler im Immobilien-Beratungsteam von PwC in Zürich, Basel und Genf tätig, die letzten drei Jahre als Partnerin. Sie ist Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und Vorstandsmitglied von wipswiss, dem Netzwerk Schweizer Frauen in Führungspositionen der Immobilienbranche. «Marie Seiler hat breite Erfahrung im Immobilienbereich, im Umgang mit Anlagebedürfnissen von Pensionskassen, mit Anlagestiftungen und kotierten Immobilienfonds. Sie besitzt langjährige Führungserfahrung, hat ein grosses Netzwerk im Schweizer Immobilienmarkt und wird Pensimo massgeblich weiterentwickeln und voranbringen», erklärt Othmar Stöckli, Präsident des Verwaltungsrats, heute in einer Medienmitteilung. Stöckli dankt Jörg Koch für seinen Einsatz und «die erfolgreiche Führung der Pensimo in den vergangenen 13 Jahren»....