Gute Fassade gesucht Vor zwei Jahren war Hochparterre noch mit von der Partie, bei der neuen Ausgabe leider nicht mehr: Der Prixforix 2024 sucht Eingaben für die beste Metall-Glas-Fassade der Schweiz. 19.06.2023 17:48

Der Prixforix-Fassadenaward sucht wieder die «attraktivsten Fassaden der Schweiz». Der Wettbewerb startet in die sechste Ausgabe. Er richtet sich an Architekten und Fassadenbauer. Ausgezeichnet werden «die aussergewöhnlichsten, kreativsten und mutigsten Glas-/Metall-Fassaden der Schweiz». Hinter dem Preis, der zum sechsten Mal durchgeführt wird, steht der Dachverband Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF. Projekte können bis zum 31. Dezember 2023 eingegeben werden. Alle Bedingungen zur Teilnahme finden Sie in den Ausschreibungsunterlagen auf www.prixforix.ch. ...