Michael Hopkins 1935–2023, hier mit seiner Frau und Büropartnerin Patty Hopkins. Fotos: Hopkins Architects

Gravitas statt Haut Der Britische Architekt Michael Hopkins ist letzten Monat gestorben. Von seinen späten Bauten können wir lernen, eine technische Architektur mit der historischen Stadt zu versöhnen. 21.07.2023 12:04

Am 17. Juni ist Michael Hopkins im Alter von 88 Jahren gestorben. Für die Fachöffentlichkeit war er einer dieser Hightech-Lords, die vom Englischen Königreich aus in aller Welt Bauten wie Ufos vom Himmel fallen zu lassen. Es passt, dass der Architekt zu Beginn seiner Karriere auch mit Norman Foster zusammengearbeitet hat. Sein Büro, das er mit seiner Frau Patty Hopkins führte, war 1976 mit einem kleinen Ufo bekannt geworden, dem eigenen Prefab-Haus in London. Dass beide mehr konnten als Stahl und Glas zeigte vor vier Jahren ein Buch von Adam Caruso und Helen Thomas, das es zu diesem Anlass lohnt zu lesen. Im März 2020 widmeten wir dem Buch und Hopkins' Werk einen Beitrag im Hochparterre. Sie möchten, so schreiben die beiden Autorinnen im Vorwort des Buches, einen frischen Blick auf die Gebäude werfen, sie neu lesen und, eine Generation nach ihrer Entstehung, vom Label Hightech-Architektur befreien. Ihre Bauten «verschmelzen eine anhaltende Faszination für Technik mit einem wachsenden Interesse an und Wissen über Geschichte». Das zeigen allein die Bauten der 1990er Jahre in London: der Mound Stand des Lord’s Cricket Ground (1984–1987), das Bracken House (1987–1992) der ‹Financial Times› oder das Portcullis House für das Britische Parlament (1989–2000) mit der darunter liegenden U-Bahn-Station Westminster. Diese Bauten von Michael und Patty Hopkins umhüllt keine ‹Haut›, sie werden getragen von gewichtigen Fassaden, ausdrucksstark und charaktervoll. Im Gegensatz zu ihren Hightech-Kollegen seien die beiden überraschend undogmatisch gewesen, schreibt Caruso. In einer Zeit von Wärmedämmschichten einerseits und postmoderner Zeichenhaftigkeit andererseits haben sie es geschafft, ihre Faszination für das Physische, für traditionelle und tragende Materialien umzusetzen. Das Open House Festival in London, das vom 6. bis zum 17. September 2023 stattfindet, w...