Schule Moos in Rüschlikon: Im Süden grenzt der Neubau an den Platanengarten. Fotos: Beat Bühler

Marion Elmer 04.11.2023 08:00

Gekonnt weitergebaut Soppelsa Architekten haben die Schule Moos in Rüschlikon erweitert. Sie haben den Neubau sorgfältig und klug integriert, dass er erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. 04.11.2023 08:00

Wie ineinandergefügte Tetris-Teilchen bilden die Gebäude der Schule Moos in Rüschlikon eine Klammer, die den Schulhof gegen Westen abschliesst. Davon abgesetzt, in der südöstlichen Ecke, steht der viergeschossige Neubau für die Sekundarschule. Der Solitär ist der zweitjüngste Bau auf dem Areal. Die neuste Erweiterung haben Soppelsa Architekten so sorgfältig und klug in das Gesamtbild integriert, dass sie erst auf den zweiten Blick erkennbar wird. ###Media_2### ###Media_3### Trakt C ist seit Sommer 2023 in Betrieb. Jakob Zweifel und Heinrich Strickler hatten ihn bereits im Projekt von 1966 vorgesehen, doch wurde er damals nicht gebaut. Der neue Trakt orientiert sich in Form und Geschosshöhe an den bestehenden Bauten; erst zum südlich gelegenen Platanengarten hin erhält er ein zusätzliches Geschoss. Zum einheitlichen Gesamtbild tragen auch die Weiterführung des Vordachs und das Lochmuster in der Faserzementfassade bei, das bereits im Bestand kleinformatig vorhanden ist. Im Neubau skalieren die Architekten das Muster und ziehen es in den Innenraum. Die gelochten Elemente – Wände, Türen, Fenster – erzeugen interessante Ein- und Durchblicke und zeigen, wie filigran die Faserzementplatten sind. Eine weitere Reverenz an den Bestand sind verschiedene Nuancen von Grün, die im Innenraum in Tür- und Fensterrahmen, Treppengeländer oder Vorhängen zu finden sind. Da der Neubau zwei verschiedene Nutzergruppen beherbergt, führen zwei separate Eingänge ins Haus. Die Primarschulkinder gelangen ebenerdig vom Pausenplatz her ins Erdgeschoss, wo sich die Aufenthalts- und Serviceräume der Tagesschule befinden. In den Erschliessungsbereichen scheint der Aussenraum dank dem abgeschliffenen Gussasphalt direkt ins Haus zu fliessen. Via zentrale Treppe im doppelgeschossigen Luftraum erreichen die Kinder die Spezialklassenzimmer im ersten Obergeschoss. Ein mit Lochmuster versehenes Ob...