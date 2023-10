Die Laube unter dem grossen Scheunendach ist zweigeschossiger Innenaussenraum. Fotos: Alan Hasoo

Marion Elmer 28.10.2023 08:00

Fliessende Räume Der Lausanner Architekt Simon Durand hat ein unter Denkmalschutz stehendes Bauernhaus im Kanton Freiburg in ein Wohnhaus für drei Generationen umgebaut. 28.10.2023 08:00

Die Brücke, über die einst der Heuwagen in die Scheune fuhr, markiert nun den oberen Eingang in das luftige Pied-à-terre. Wenn die junge Besitzerfamilie in der Schweiz zu Besuch ist, möchte sie in der Nähe der Eltern beziehungsweise Grosseltern sein, die im Wohnteil des unter Denkmalschutz stehenden Bauernhofs aus dem 17. Jahrhundert leben. Die Breite des Zugangs bestimmte die Breite der verglasten Holzbox, die der Architekt zweigeschossig unter das Scheunendach gestellt hat. Glasschiebetüren, die sich beidseitig öffnen lassen, erweitern den Wohnraum auf beiden Geschossen um luftige Aussenzimmer. Durch einzelne transparente Dachziegel dringt erstaunlich viel Licht in die Räume; seitlich bieten die tiefen Dachflächen Schutz vor Sonne, Unwetter und fremden Blicken. Wer in die Landschaft schauen möchte oder mehr Licht braucht, öffnet das grosse Scheunentor zur Brücke. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Im 3,15 Meter hohen Hauptraum im Obergeschoss steht eine Küche auf Rädern, denn der Familie war es wichtig, dass die Zimmer unterschiedliche Nutzungen ermöglichen. So lässt sich der Hauptraum von den übrigen Räumen abtrennen: Eine Bodenklappe kappt die Verbindung nach unten, wo sich ein weiteres Zimmer befindet, während die Türen zum hinteren Teil der Wohnung in geschlossenem Zustand mit der profilierten Holzwand verschmelzen. Hinter der Wand befinden sich zwei kleinere Zimmer, die durch je ein Dachfenster Tageslicht erhalten. Dazwischen liegt ein kleines, hohes Badezimmer. Durch seine Glasdecke wird der alte Dachstuhl sichtbar, wo früher Lebensmittel zum Trocknen aufgehängt waren. Die Lauben erstrecken sich auf der unteren Etage beidseits über die gesamte Länge des Innenraums. In der einen Laube lädt derzeit ein Billardtisch zum Spiel ein; die Holzlatten der früheren Scheunenwand stehen aufgereiht daneben. Im anderen, zum Hof gelegenen Aussenzimmer steht e...