Die Fassade des Medienhauses Werd: 2001 fertiggestellt, bereits wieder im Rückbau. Fotos: Philip Kaiser

920 Glaslamellen, die im Zuge der Sanierung des Medienhauses Werd in Zürich rückgebaut werden, haben bisher keine Abnehmerin gefunden. Meldet Euch jetzt, liebe Architekt*innen!

Das Medienhaus Werd, das die Axa in den Jahren 1999-2001 für die Tamedia baute, wird zurzeit saniert. Teile der Fassade werden im Zuge der Sanierung rückgebaut. Für den Sonnenschutz aus Glaslamellen suchen sumami, die sich für eine zirkuläre Bauweise einsetzen, nun eine Abnehmerin. Rund 2400 Quadratmeter Sonnenschutz sind noch zu haben: Glaslamellen 2864x600mm: 910 Stück Glaslamellen 1569x600mm: 10 Stück Glaslamellenhalter: 3330 Stück Scheren Typ 1: 370 Stück Scheren Typ 2: 1480 Stück Scheren Typ 3: 370 Stück Motoren: pro Feld ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Die Demontage erfolgt spätestens am 23. Juli. Es bleibt also nur noch wenig Zeit, bevor die Teile im Bauabfall landen. Für mehr Informationen steht Philip Kaiser, Projektleiter bei sumami, jederzeit zur Verfügung....