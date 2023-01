Die interaktive Karte von Cirkla macht Wiederverwendung sichtbar.

Die Wiederverwendung domestizieren Mit Cirkla hat die Schweizer Wiederverwendungsszene seit Kurzem einen Dachverband. Die Website des Vereins bietet einen wachsenden Wissensfundus und ermöglicht Vernetzung. 18.01.2023 15:29

Wer Bauteile wiederverwenden will, ist mit vielen Fragen konfrontiert: Wo finde ich passende Bauteile? Wer baut sie aus und wieder ein? Wer übernimmt die Garantie? Und wie entwirft man überhaupt mit Gebrauchtem? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Verein Cirkla, der im September 2020 aus dem Verein Bauteilnetz hervorging. Während Bauteilnetz sich vor allem mit dem Austausch von Baustoffen auseinandersetzte, versteht sich Cirkla als Verband sämtlicher Akteure der Wiederverwendung in der Schweiz – vom Planungsbüro über die Bauteilbörse bis zum Abbruchunternehmen und von der Hochschule bis zum Bauamt. Die breite Abstützung hat einen guten Grund: Die Vernetzung zwischen den Akteuren und Disziplinen ist ein wichtiger Schlüssel, um die Wiederverwendung von Bauteilen und -materialien aus der Nische zu holen. Genau das hat sich Cirkla zum Ziel gesetzt. Interaktive Karte Präsent ist Cirkla bisher vor allem im Internet. Die in vier Sprachen verfügbare Website des Vereins bietet Literatur-, Veranstaltungs- und Weiterbildungstipps und zeigt Referenzprojekte. Wer Bauteile, geeignete Planerinnen oder Unternehmer sucht, findet hier zahlreiche Kontakte. Zurzeit arbeitet Cirkla an einer interaktiven Karte, die die Wiederverwendung in der Schweiz sichtbar machen soll, indem sie Projekte, Bauteilhändler, Dienstleisterinnen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen abbildet. Wer ein Angebot in einer bestimmten Region sucht, kann eine Adresse und den gewünschten Suchradius eingeben. Noch ist die Anzahl der Einträge überschaubar. Umso mehr sind Nutzerinnen aufgefordert, ihr eigenes Projekt direkt hochzuladen. Wiederverwendung erforschen Mit Sichtbarmachung und Vernetzung ist ein Anfang gemacht. Welche weiteren Massnahmen der Schweizer Baubranche den Weg zur Kreislauffähigkeit ebnen würden und welchen Beitrag die Forschung dazu leisten kann, hat Cirkla-Vorstandsmitglied und ...