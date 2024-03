Der gestapelte Pausenplatz bietet eine dichte Raum- und Erlebnisvielfalt. Fotos: Roland Bernath

Ein Herz und eine Seele Der räumliche Höhepunkt der Primarschule Glattpark in Opfikon von Ramser Schmid ist der gedeckte Pausenplatz mit drei rechteckigen Höfen. 16.03.2024 08:00

Der Glattpark habe «kein Herz, aber ein starkes Rückgrat», schrieb Hochparterre 2016 über das Neubauquartier im zürcherischen Opfikon. Der Boulevard Lilienthal spielt seine Rolle als städtebauliches Rückgrat bis heute gut. Mit der Fertigstellung der direkt am Boulevard gelegenen Primarschule Glattpark im Sommer 2023 hat das Quartier nun auch ein Herz in der Gestalt eines Stadtplatzes erhalten – endlich. ###Media_2### ###Media_3### Bereits 2012 gewannen Ramser Schmid den Studienauftrag für das Schulhaus mit der Idee für einen öffentlichen Platz am Boulevard. Die dafür benötigten Quadratmeter spielte das Zürcher Architekturbüro frei, indem es die Unterrichtsräume in einen fünfgeschossigen Riegel packte und den rückwärtigen Pausenplatz auf zwei Ebenen stapelte. Diese kluge Idee überzeugte nicht alle. Sie sei zu gross und zu teuer, sagte eine knappe Mehrheit bei der Volksabstimmung 2014. Derweil spitzte sich der Schulraummangel im wachsenden Quartier zu. So gereichte es 2020 einem verkleinerten Projektentwurf an der Urne zu einem komfortablen Ja. Dem Schulgebäude ist die lange Planungszeit anzusehen: Der asphaltierte Vorplatz, die Rasterfassade aus Betonstützen und keramikverkleideten Brüstungsfeldern – vieles wünschte man sich heute ressourcenschonender, hitzetauglicher. Doch der Platz tut als Abwechslung zur harten Strassenkante wohl, die klassische Fassade gibt dem einzigen öffentlichen Gebäude im Quartier ein ihm angemessenes Gewicht. Betonstützen strukturieren auch das Innere. Im Gegensatz zu den rohen Wänden sind sie rot lasiert und takten die aus Eichenholz geschreinerten Zimmertüren, Sitzbänke und Garderobenmöbel entlang der Mittelkorridore. Am Boden der Erschliessungsflächen glänzt geschliffener Hartbeton. Die Unterrichtsräume, der Dreifachkindergarten im Erdgeschoss und die Aula mit Klötzli-Parkett wirken wohnlicher. ###Media_4### ###Medi...