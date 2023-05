Mit seiner Schmalseite blickt Tourmaline auf den Vorplatz des Bahnhofs Chêne-Bourg. Fotos: Cédric Widmer

Edelsteine am Schienenstrang Saphir und Tourmaline heissen die beiden Neubauten, die das Büro Group 8 beim Genfer Bahnhof Chêne-Bourg neben die Tour Opale von Lacaton & Vassal gestellt haben. 10.05.2023 16:00

Mit dem Bau der Bahnverbindung zwischen Genf und Annemasse (CEVA) wurde der Bahnhof von Chêne-Bourg unter die Erde verlegt. Sein Deckel wurde zur öffentlichen Esplanade, daneben ist Platz für Neubauten entstanden: Den Anfang machte die Tour Opale von Lacaton & Vassal, nun sind zwei Edelsteine des Büros Group 8 hinzugekommen: Saphir und Tourmaline. Die langgestreckten neungeschossigen Volumen stehen auf einem von der Gemeinde errichteten Parkhaus und nehmen den Massstab der Bahn und der Bauten in der Nachbarschaft auf. Die Architekten haben die Häuser als ‹Etagère urbaine› gestaltet, wie Architekt Adrien Besson erläutert: In eine Struktur aus Stützen und Platten sind die Wohnungen eingebaut – pro Haus 64 Einheiten, Mietwohnungen im Tourmaline, Eigentumswohnungen im Saphir. ###Media_2### Die sonnige Südseite blickt auf das Ortszentrum mit Bauten aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, an der schattigen Nordseite geht der Blick über ein Einfamilienhaus hinweg bis zum Genfersee. Auf diese Situation haben die Architekten mit einem Wohn- und Essraum reagiert, der zwischen den beiden Fassaden aufgespannt ist. So habe man in der Wohnung sowohl das gelbe Süd- wie auch das blaue Nordlicht, so Besson. Je nach Wohnungstyp befindet sich in der Mitte eine Bibliothek mit Arbeitsplatz, die den Raum gliedert. Vor allen Wohnungen liegt an der Südseite eine 2,30 Meter tiefe Loggia und im Norden ein schmaler Balkonstreifen. Im Treppenhaus stechen die roten Betonelemente der Treppen und Podeste ins Auge. Adrien Besson weist auf den Lichtraum von 60 Zentimetern hin, für den bei den Bauherrschaften viel Überzeugungsarbeit notwendig gewesen sei. ###Media_3### ###Media_4### Wer die ‹Etagère› von aussen betrachtet, stellt fest, dass an der Südseite jede zweite der quadratischen Stützen um 45 Grad abgedreht ist. Ausgangspunkt dafür war die zugespitzte Schmalseite des Saphir, die de...