Haben gut lachen, weil sie das Finanzierungsziel erreicht haben: Gründungsmitglieder des Verein DOMUSHAUS EG Donald Mak, Chrissie Muhr, Simon Hartmann, Reto Gmür und Mariana Santana (v.l.n.r.). Fotos: Maris Mezulis

Am 2. Mai lädt der Verein Domushaus EG ein, die Pläne zur Bespielung des wiedereroberten Raums für Architektur in Basel mit seinen Mitgliedern und auch anderen Interessierten zu diskutieren.

24.04.2024 11:58

Der Verein DOMUSHAUS EG hat sein Finanzierungsziel erreicht. Zwar konnte er nur 200 von den ursprünglich angestrebten 400 Mitgliedern motivieren dem Verein beizutreten, wie BZ Online schreibt. In die (finanzielle) Lücke sind private Geldgeber gesprungen. Der Vorstand, bestehend aus Donald Mak, Chrissie Muhr, Simon Hartmann, Reto Gmür und Mariana Santana, will nun das Ladenlokal zu einem Raum für die Architektur-Community machen. Eigentümerin des denkmalgeschützten Domus Hauses (1959 von den Basler Architekten Max Rasser und Tibère Vadi entworfen) ist die Stiftung des Schweizerischen Architekturmuseums (SAM). Der Verein will von seinen Mitgliedern aber nicht nur Mitgliederbeiträge, sondern will sie auch in die Pflicht nehmen: Gemeinsam soll das Ladenlokal als sozialen und gemeinsamen Raum für Architektur zu reaktiviert werden. Auf der Website wird eine mögliche Nutzung skizziert: Ein Ort, der über die konventionellen Grenzen des Büros, der Buchhandlung, des Lesesaals oder des Bücherregals eines Einzelnen hinausgeht. Bücher, die sowohl als Inspiration als auch als Katalysator dienen, stehen bei den Aktivitäten der Mitglieder im Vordergrund. Es ist die Rede von einer informellen Architekturbibliothek für Basel, von Vortragsreihen, kuratierten Buchlisten, Buchvorstellungen, monatliche Mitgliedertreffen bis hin zu Spontanveranstaltungen. Am 2. Mai um 18.30 Uhr wird der Verein vor Ort die Pläne zur Bespielung des Raums mit seinen Mitgliedern aber auch anderen Interessierten diskutieren....