Das Domus Haus um 1980 Fotos: Schweizerisches Architekturmuseum Basel

Das Erdgeschoss der Basler Architektur-Ikone soll sich wieder der Baukunst widmen. Zudem in der Presse: der zweite Gestaltungsplan des Innovationsparks Dübendorf und das Spitalareal in Laufen.

Wie das Basler Domus-Haus wiederbelebt werden soll Das Erdgeschoss der Basler Architektur-Ikone soll sich wieder der Baukunst widmen. Zudem in der Presse: der zweite Gestaltungsplan des Innovationsparks Dübendorf und das Spitalareal in Laufen. 18.12.2023 09:53

«Mehr als sechs Jahre ist es nun schon her, dass der berühmte Buchladen im Domus-Haus am Basler Pfluggässlein seine Pforten für immer schloss», schreibt die ‹BZ Basel›. «Das Bedauern war gross, vor allem unter Fans von hochwertigen Architektur- und Fotobänden. Seither wechselten sich die Mieter ab – meist mit ästhetisch deutlich weniger ambitionierten Produkten, die hinter den raumhohen Fenstern dieser Architektur-Ikone umso befremdlicher waren.» Die Stiftung des Schweizerischen Architekturmuseums (SAM), Eigentümerin des Domus-Hauses hat im vergangenen März die Initialzündung für einen Verein gegeben, der das Ladengeschäft im 1959 von den Basler Architekten Rasser + Vadi erbauten Gebäude bespielen soll. Der Vorstand skizziert in der ‹BZ Basel› erste Ideen. «Die Vereinsmitglieder sollen das Programm selbst gestalten können, sollen Formate selbst erarbeiten. Inhaltlich soll sich alles um Architekturpublikationen drehen. Um Monografien, Werkdokumentationen, Fotografien, Pläne.» In diesen Tagen müsse der Vereinsvorstand der Stiftung des Architekturmuseums eine Rückmeldung geben. «Denn so viel steht fest: Sicher ist noch gar nichts. Um die Miete für den Raum bezahlen zu können, braucht der Verein rund 400 Mitglieder», schreibt die BZ. Weitere Meldungen: – «Innovationspark kommt einen Schritt voran»: Der Zürcher Regierungsrat hat den kantonalen Gestaltungsplan für das Teilgebiet B auf dem Flugplatz Dübendorf öffentlich aufgelegt. Die NZZ berichtet. – «Grosses Geschenk des Kantons dankend abgelehnt»: Laufen stimmt an der Urne gegen die Rückgabe des Spitalareals. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Davos setzt auf Solarkraft und tritt gegen Wohnungsnot an»: Der Davoser Souverän stellt sich hinter die auf Parsenn geplante Solaranlage und befürwortet Finanzmitteln gegen den Wohnungsmangel. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Ist dies de...