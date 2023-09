Fotos: Philippe Fragnière und Laurence Kubski

Seit 2006 prämiert die Distinction Romande d’Architecture (DRA) alle vier Jahre gute Architektur in der Westschweiz. Hochparterre dokumentiert die Auswahl in einem Themenheft. Dafür haben die beiden Fotografen Laurence Kubski und Philippe Fragnière speziell eine Fotoserie konzipiert. Bewegung, Leben und Überblendungen zeichnen die Bilder von Philippe Fragnière aus, Laurence Kubski hat zu jedem Objekt ein Bildercollage hergestellt. Das Nebeneinander bringt Bewegung in die oft klassische Sichtweise der Architekturfotografie. Im Heft zu finden ist auch ein Beitrag, in dem die Jurypräsidentin Stéphanie Bru und der Jury-Vizepräsident Nicolas Bideau auf die Jurierung zurückblicken. Einen Generationendialog zwischen DRA5-Preisträger Philippe Buchs und Geneviève Bonnard (Preisträgerin DRA1, 2 und 4) hat die Westschweizer Architekturjournalistin Lorette Coen aufgezeichnet. Die Liste aller Architekturbüros mit ihren eingereichten Projekten schliesst das Heft ab.

Erweiterung Schulcampus Béthusy, Lausanne; Architektur: Esposito + Javet architectes associés, Lausanne (Foto: Laurence Kubski) Erweiterung Schulcampus Béthusy, Lausanne; Architektur: Esposito + Javet architectes associés, Lausanne (Foto: Philippe Fragnière) Bootswerft, Cully; Architektur: Localarchitecture, Lausanne (Foto: Laurence Kubski) Bootswerft, Cully; Architektur: Localarchitecture, Lausanne (Foto: Philippe Fragnière) Umbau und Erweiterung Einfamilienhaus, Villy (Ollon); Architektur: Madeleine architectes, Vevey; Studio François Nantermod, Champéry (Foto: Laurence Kubski) Umbau und Erweiterung Einfamilienhaus, Villy (Ollon); Architektur: Madeleine architectes, Vevey; Studio François Nantermod, Champéry (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Mehrfamilienhäuser, Plan-les-Ouates; Architektur: Atelier Archiplein, Genf; Perraudin Architecture, Lyon (Foto: Laurence Kubski) Neubau Mehrfamilienhäuser, Plan-les-Ouates; Architektur: Atelier Archiplein, Genf; Perraudin Architecture, Lyon (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Filter House, Chatelaine (Vernier); Architektur: Comte / Meuwly, Genf / Zürich (Foto: Laurence Kubski) Neubau Filter House, Chatelaine (Vernier); Architektur: Comte / Meuwly, Genf / Zürich (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Mehrfamilienhaus, Renens; Architektur: Dreier Frenzel Architecture + Communication, Lausanne (Foto: Laurence Kubski) Neubau Mehrfamilienhaus, Renens; Architektur: Dreier Frenzel Architecture + Communication, Lausanne (Foto: Philippe Fragnière) Kala, Aufstockung HEAD, Genf; Architektur: Sujets Objets, Genf, mit Karsten Födinger (Foto: Laurence Kubski) Kala, Aufstockung HEAD, Genf; Architektur: Sujets Objets, Genf, mit Karsten Födinger (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Kompetenzzentrum für Sportwissenschaften Le Synathlon, Lausanne; Architektur: Karamuk Kuo Architekten, Zürich (Foto: Laurence Kubski) Neubau Kompetenzzentrum für Sportwissenschaften Le Synathlon, Lausanne; Architektur: Karamuk Kuo Architekten, Zürich (Foto: Philippe Fragnière) Sanierung und Neubau Maisons Duc, Saint-Maurice; Architektur: Gay Menzel Architectes, Monthey (Foto: Laurence Kubski) Sanierung und Neubau Maisons Duc, Saint-Maurice; Architektur: Gay Menzel Architectes, Monthey (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne; Architektur: Barozzi / Veiga, Barcelona; Fruehauf, Henry & Viladoms, Lausanne (Foto: Laurence Kubski) Neubau Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne; Architektur: Barozzi / Veiga, Barcelona; Fruehauf, Henry & Viladoms, Lausanne (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Stadtstrand Eaux-Vives, Genf: Landschaftsarchitektur und Planung Badehäuschen: Atelier Descombes Rampini, Genf (Foto: Laurence Kubski) Neubau Stadtstrand Eaux-Vives, Genf: Landschaftsarchitektur und Planung Badehäuschen: Atelier Descombes Rampini, Genf (Foto: Philippe Fragnière) Renovation Cité du Lignon, Genf; Architektur: Jaccaud + Associés, Genf (Foto: Laurence Kubski) Renovation Cité du Lignon, Genf; Architektur: Jaccaud + Associés, Genf (Foto: Philippe Fragnière) Umbau und Erweiterung Mehrfamilienhaus RitterUn, Freiburg; Architektur: Aviolat Chaperon Escobar, Freiburg (Foto: Laurence Kubski) Umbau und Erweiterung Mehrfamilienhaus RitterUn, Freiburg; Architektur: Aviolat Chaperon Escobar, Freiburg (Foto: Philippe Fragnière) Neubau Comédie de Genève, Genf; Architektur: Fres Architectes, Genf / Paris (Foto: Laurence Kubski) Neubau Comédie de Genève, Genf; Architektur: Fres Architectes, Genf / Paris (Foto: Philippe Fragnière) Umbau denkmalgeschützte Scheune, Cottens; Architektur: Simon Durand, Lausanne (Foto: Laurence Kubski) Umbau denkmalgeschützte Scheune, Cottens; Architektur: Simon Durand, Lausanne (Foto: Philippe Fragnière) Umbau und Erweiterung Mehrfamilienhaus, Lausanne; Architektur: Biolley Pollini mit M–AP, Lausanne (Foto: Laurence Kubski) Umbau und Erweiterung Mehrfamilienhaus, Lausanne; Architektur: Biolley Pollini mit M–AP, Lausanne (Foto: Philippe Fragnière) Umbau und Erweiterung Maiensäss, Arolla; Architektur: Deschenaux Follonier, Fribourg / Les Haudères (Foto: Laurence Kubski) Umbau und Erweiterung Maiensäss, Arolla; Architektur: Deschenaux Follonier, Fribourg / Les Haudères (Foto: Philippe Fragnière) Zweimal 17 unterschiedliche fotografische Blicke auf aktuelle Architektur aus der Westschweiz Philippe Fragnière und Laurence Kubski

Die ausgezeichneten Projekte werden auch in einer Wanderausstellung präsentiert. Sie feiert am 21. September Vernissage im Mudac Lausanne (und dauert bis am 12. Oktober), gastiert ab dem 15. November in Sion und 2024 an weiteren Orten in der West- und Deutschschweiz. Am 4. Oktober diskutieren unter dem Titel «Regards croisés» die DRA5-Jurypräsidentin Stéphanie Bru, der Architekt und DRA5-Preisträger Yves Dreier sowie die Fotografin Laurence Kubski unter der Leitung von Hochparterre-Redaktor Roderick Hönig über unterschiedliche Blicke auf die Architektur.

Hier gehts zum E-Paper des Themenhefts.