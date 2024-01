Ein grosses Atrium empfängt die Besucher im Bürogebäude von Erne in Stein. Fotos: Roger Frei

Die Reinheit der Konstruktion Burkard Meyer haben den neuen Hauptsitz des Holzbauers Erne in Stein gebaut. Das Gebäude zeigt das ganze bautechnische Können des Unternehmens. 25.01.2024 14:00

Die Architektur eines Hauptsitzes ist für eine Firma eine Chance, sich mitzuteilen. Der Neubau des Holzbauers Erne in Stein tut dies direkt über die Konstruktion. Das Gebäude zeigt das ganze bautechnische Können des Unternehmens. Hinter der Alufassade mit Photovoltaik-Elementen steht ein Holzhaus, das die Vorzüge verschiedener Materialien nutzt. Das hell lasierte Tragwerk besteht aus Stabbuche. Die Bodenplatte ist aus Recyclingbeton gegossen. Die Treppenkerne mitden Nasszellen sind aus Stampflehm gebaut, den Erne mithilfe von Robotern aus dem Aushub gewonnen hat. Der unverputzte Lehm prägt die Räume, reguliert das Klima und weist in die Zukunft des ressourcenschonenden Bauens. ###Media_2### ###Media_3### Die Reinheit der Konstruktion war ein zentrales Thema beim Entwurf von Burkard Meyer Architekten. Das Haus ist so gebaut, dass es sortenrein wieder auseinandergenommen werden könnte: Design for Disassembly. Bei den Knotenpunkten des Holztragwerks überträgt ein kleiner Betonwürfel die Lasten vom oberen Geschoss auf die Stütze darunter. Auch die Aussteifung ist separat und gut sichtbar umgesetzt: Vor den Treppenkernen steifen Windverbände aus Metall das Gebäude aus. Didaktisch erklärt die Konstruktion den Besuchern, welche Funktionen die Bauteile im Gebäude übernehmen. Das Bürogebäude ergänzt den Altbau daneben, mit dem es verbunden ist. Der offene Grundriss um das grosse Atrium lässt sich flexibel einteilen. Prominent platzierte Freitreppen führen vom Erdgeschoss nach oben. Am augenfälligsten jedoch ist die Dachkonstruktion. Erne hat dafür ein elaboriertes Fachwerk aus Baubuche konstruiert, das den gesamten Raum überspannt. Die Botschaft: Holz kann mehr, als viele denken. ###Media_4### ###Media_5### Die Haustechnik unterstreicht das Ziel des nachhaltigen Bauens. Das Heiz-, Kühl- und Belüftungssystem in den Holz-Beton-Verbunddecken reguliert die Temperatur ...