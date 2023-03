Der britischen Architekt David Chipperfield. Fotos: Tom Welsh via pritzkerprize.com

Der Brite David Chipperfield erhält den diesjährigen Pritzker-Preis für Architektur. «Er ist er ein produktiver Architekt, radikal in seiner Zurückhaltung und er demonstriert seine Ehrfurcht vor Geschichte und Kultur», heisst es in der Begründung der Jury. In der Schweiz ist Chipperfield vor allem für den 2021 eröffneten Erweiterungsbau das Kunsthaus Zürich bekannt. Er zeichnet weltweit für Museumsbauten verantwortlich, unter anderem für die Sanierung der Neuen Nationalgalerie und das Neue Museum in Berlin, das Saint Louis Art Museum im Missouri, das Museo Jumex in Mexico City, das West Bund Museum in Shanghai oder das Turner Contemporary in Margate UK. Der Pritzker-Preis ist die renommierteste Auszeichnung der Architektur und ist mit 100 000 Dollar dotiert.