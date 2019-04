Das Hochbauamt Basel-Landschaft und die Fachhochschule Nordwestschweiz haben ein Buch über den Campus Muttenz herausgegeben.

Am 11. Mai feiert die FHNW Campus Muttenz den Tag der offenen Tür. Neben Hochparterres Themenheft sind zudem zwei Bücher über den Neubau erschienen.

Andres Herzog 23.04.2019 12:06

Die Publikation von Park Books dokumentiert auf 130 Seiten den Bauprozess, vom ersten Bagger bis zum letzten Stein. Das Hochbauamt Basel-Landschaft und die Fachhochschule Nordwestschweiz zeigen auf ebenso vielen Seiten die Baustelle und das fertige Gebäude. Auf 32 kompakten Seiten erklärt das Themenheft von Hochparterre die Architektur, die Nutzung und das Quartier rund herum. Wer nicht lesen, sondern sich selber überzeugen will, besucht den Campus am 11. Mai. Dann ist Tag der offenen Tür in Muttenz.

Tag der offenen Tür FHNW Campus Muttenz

Samstag, 11. Mai 2019

10:00 – 16:00 Open Campus mit Dutzenden Attraktionen wie Führungen, Workshops, Ausstellungen für Jung und Alt

16:00 – 22:00 Campus Party mit Konzertprogramm und Festwirtschaft