Auf 24 Seiten schalmeien die Engel der Disruption.

Palle Petersen 09.11.2018 13:13

Die NZZ-Verlagsbeilage ‹Zukunft Bauen› huldigt dem Zukunftsgott Digitalos. Hier das Gebet der Gläubigen.

Vater unser im BIM-mel,

gesammelt werden deine Daten.

Deine Transformation komme.

Deine Disruption geschehe,

wie in der Cloud so in der Prozesskette.

Unsere tägliche Agilität gib uns morgen.

Und gib uns smarte Tools,

um unsere Effizienz zu steigern.

Und führe uns in die Industrie 4.0,

erlöse uns mit Standardisierung.

Denn dein ist die Vision und Ambition

zur Innovation in Zukunft.

Amen.