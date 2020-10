Das Projekt «Speakers' Corner» auf der Place du Refuge in Marseille.

Jonathan Jäggi 19.10.2020 15:00

Im Rahmen der 13. Ausgabe der Manifesta, die derzeit in Marseille stattfindet, hat das Schweizer Kollektiv ‹la clique› einen Pavillon mit dem Titel «Speakers' Corner» errichtet. Zusammen mit dem Verein ‹JUST›, der sich für mehr soziale Gerechtigkeit in Marseille einsetzt, sollte ein Ort des Ausdrucks und der Parole im öffentlichen Raum geschaffen werden. Das Projekt will Fragen der sozialen Gerechtigkeit sichtbar machen und Minderheiten in städtischen Gebieten integrieren. Die multifunktionale Rednerbühne steht auf Rollen und richtet sich wie eine Pfeilspitze auf das Publikum. Um neunzig Grad gedreht dient die Konstruktion als Projektionsfläche für Filme, inklusive Sonnenschirm und Sitzflläche für heisse Sommertage.