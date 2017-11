Rettet das AT&T Building!

Ob Archithese-Redaktor Jørg Himmelreich wirklich exakt dies dachte, als er vor wenigen Tagen am New Yorker AT&T Building von Philip Johnson vorbei lief? Einerlei. Sein Urteil über den Entwurf des norwegischen Büros Snøhetta, das den Hochhaussockel mit einer Glasfassade öffnen will, ist so klar wie richtig: «Das mag gut gemeint sein, [...] kommt aber einer Zerstörung gleich.»