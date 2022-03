Das 20-jährige Gebäude ist gut gealtert. Die Aufstockung fällt nicht als neuer Bauteil auf. Fotos: Katalin Deér

Axel Simon 02.03.2022 14:00

2002 machte Herzog & de Meurons Rehab von sich reden, die Rehabilitationsklinik für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte am Stadtrand von Basel. Gross und flach liegt das Gebäude in der Landschaft, umhüllt von einem Schleier aus Holzstangen, gekrönt von Oberlichtern in Form von riesigen Seifenblasen, die abends leuchten. Im Innern sorgen unterschiedlich gestaltete Höfe für Orientierung, Glas schafft Transparenz und Holz freundliche Stimmung. Für viele war die Botschaft des Baus damals: Stars wie Herzog & de Meuron können auch menschlich bauen. Sogar ein Spital! Und noch heute, 20 Jahre nach der Eröffnung, werden Gruppen durchs Haus geführt. Architektinnen, Mediziner und Behörden – alle wollen vom Rehab lernen. Auch das Basler Büro selbst hat gelernt, wie vier Spitäler zeigen, die es derzeit gerade plant und baut. ###Media_2### Das Gebäude ist gut gealtert. Ein paar der Holzfassaden sind heute schwarz, andere noch immer hell. Zwischen den ergrauten Eichenstangen stechen einzelne he...