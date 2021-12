Lesley Lokko ist Chef-Kuratorin der 18. Architekturbiennale in Venedig. (Foto: Murdo Macleod)

Andres Herzog 16.12.2021 16:52

Am 21. November ist die diesjährige Architekturbiennale in Venedig zu Ende gegangen. Trotz Corona zog sie mehr Menschen an als die Ausgabe 2018, wie die Organisatoren vermelden. Kaum vorbei, ist die Planung für die Biennale 2023 angelaufen. Kuratieren wird diese Lesley Lokko. Sie ist keine praktizierende Architektin, sondern Akademikerin, Redaktorin – und Autorin von Romanen. Lokko ist nach Kazuyo Sejima, Yvonne Farrell und Shelley McNamara die dritte Frau, die die Biennale leitet. Mit ihr steht die Theorie und die Schrift wieder im Vordergrund, nachdem seit 2010 immer Architektinnen und Architekten aus der Praxis am Steuer waren. Lokko hat ghanaisch-schottische Wurzeln und beschäftigt sich seit dreissig Jahren mit Fragen rund um Ethnie, Kultur und Raum. 2004 publizierte die gelernte Architektin mit «Sundowners» ihren ersten von zahlreichen Romanen. 2015 initiierte sie die Graduate School of Architecture an der University of Johannesburg in Südafrika. Sie ist Gründerin und Chefredaktorin der afrikan...