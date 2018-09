Im Eckhaus rechts brach der Brand aus und griff auf die beiden benachbarten Häuser über. Alle drei baute der Architekt Adolf Asper in den 1890er-Jahren. Fotos: Werner Huber

Kaum brennt es mal im braven Zürich, schon lanciert die Tagespresse eine ‹Diskussion›. Soll man die zerstörten Häuser am Bahnhofsplatz rekonstruieren oder lieber neu bauen? Wir plädieren für: Ruhe bewahren.

Axel Simon 03.09.2018 18:09

Wiederaufbau oder Neubau? So lauten scheinbar die Alternativen im Umgang mit den drei abgebrannten Häusern aus den 1890er-Jahren. Die Kollegen von der Tagespresse befragen Experten, die NZZ lässt sie verlauten: Rekonstruktion sei «grundsätzlich eine Option» (der Präsident des Zürcher Heimatschutzes), nein, das sei «Geschichtsklitterung» (die Präsidentin des Stadtzürcher Heimatschutzes). Der Tages-Anzeiger vernimmt von irgendwoher einen «Ruf nach dem Wurf». «Stadterneuerer» möchten Mutiges aufrichten, ein Wagnis planen, ein «architektonisches Zeichen». Des Journalisten Antwort: Bitte nicht! Es gebe in Zürich genügend Orte, um sich architektonisch auszutoben. Zum Beispiel die Europaallee. Liebe Kollegen und Kolleginnen, holt einmal tief Luft. Atmet aus. Und lest die folgenden fünf Punkte. 1. Lasst uns abwarten, ob die stehengebliebenen Aussenmauern auch wirklich stehenbleiben können oder ob der Brand sie zu mürbe gemacht hat. 2. Dürfen sie stehenbleiben, bleiben sie auch stehen. Warum d...