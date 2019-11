An die Kronleuchter gehängte Tücher verdunkeln den Saal – eine Hommage an Isler. Fotos: Christian Helmle

Lanzrein + Partner haben die Thuner Westhalle mit ihren acht Buckelschalen von Heinz Isler ausgebaut. Die einfache Holzkonstruktion schmiegt sich beinahe berührungslos an den Beton.

Stéphanie Hegelbach 21.11.2019 14:25

Konstruktion für alle Lanzrein + Partner haben die Thuner Westhalle mit ihren acht Buckelschalen von Heinz Isler ausgebaut. Die einfache Holzkonstruktion schmiegt sich beinahe berührungslos an den Beton. Stéphanie Hegelbach 21.11.2019 14:25

Ende der Fünfzigerjahre errichtete Heinz Isler für die Kunststofffabrik Eschmann acht Buckelschalen im Westquartier von Thun. Vor Ort stellte die Fabrik die Polyesterschalen her, die die Oblichter bis heute bedecken. Mittlerweile sind sie leicht verfärbt und gleichen einem aquarellierten Deckenhimmel. Die Nähe zum Himmel gefällt auch der Freikirche GPMC, die als Verein Westhalle gemeinsam mit einer Freikirche und einer Sozialstiftung die Halle zum Eventlokal umgebaut hat. Bei der Ausführung gingen die sozialen Werte der Bauherren nicht vergessen: Gemeindemitglieder und Menschen im Integrationsprogramm legten Hand an, um einen Begegnungsort zu schaffen. ###Media_2### Konsequent haben Lanzrein + Partner günstigste Baustoffe wie OSB-Platten und Dachlatten zu einer einfachen, aber effektvollen Holzkonstruktion verbaut. Beinahe berührungslos schmiegt sie sich an die bestehende Halle. Gezielt nutzten die Architekten die CNC-Fräse, um den Bauanfängern die Arbeit zu erleichtern. «Überhaupt kamen wir ers...