Ludmila Seifert, die Geschäftsführerin des Bündner Heimatschutzes, hielt vor einem Grossgemälde von Martin Disler eine programmatische Rede über Denkmalschutz und zeitgenössisches Bauen. Fotos: Köbi Gantenbein

Der Bündner Heimatschutz feierte in Davos den Schlussakkord der Kampagne «52besteBauten. Baukultur Graubünden 1950–2000». Ludmila Seifert. die Geschäftsführerin, hielt eine programmatische Festrede.

Ludmila Seifert 02.11.2021 18:27

Der heutige Anlass «Konservieren? Umbauen? Abbrechen?». hätte bereits vor einem Jahr stattfinden sollen. Er war geplant als krönender Abschluss unserer Kampagne «52 beste Bauten» und Vernissage des gleichnamigen Buches. Letzteres wurde, auch ohne diesen «Schlussakkord», ein Bestseller. Die erste Auflage von 800 Exemplaren war nach zwei Monaten bereits vergriffen. Die Publikation ist mittlerweile in einer zweiten Auflage wieder verfügbar. Unsere viel beachtete Kampagne «52 beste Bauten» war Graubündens baukulturellem Erbe aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewidmet. Für die Dauer eines Jahres haben wir Woche für Woche auf einer eigens dafür eingerichteten Website (und etwas verzögert auch in den regionalen Printmedien) ein ausserordentliches Bauwerk aus der Zeit zwischen 1950 und 2000 in Wort und Bild vorgestellt. Mit diesem digitalen Kalender kantonaler Baukultur wollten wir einer breiten Öffentlichkeit die architektonischen Qualitäten der jüngeren und jüngsten Vergangenheit ver...