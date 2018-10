Anna Jessen und Ingemar Vollenweider

Lilia Glanzmann 10.10.2018 09:44

Neuer Wind in Dortmund: Anna Jessen und Ingemar Vollenweider übernehmen per sofort den Lehrstuhl von Christoph Mäckler. Er ist eine wichtige Figur in der Deutschen Architekturszene, initiierte etwa den Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt – siehe Axel Simons Artikel «Fleischwursturbanismus» in Hochparterres Septemberausgabe. Mäcklers Deutsches Institut für Stadtbaukunst ist unabhängig von der TU und neu in Frankfurt domiziliert. Neben ihrer Bürotätigkeit hatte Anna Jessen seit 2011 die Professur für Entwerfen und Raumgestaltung an der TU Darmstadt inne und leitet seit 2016 die ArchitekturWerkstatt St.Gallen. Ingemar Vollenweider war seit 2006 Professor für Stadtbaukunst und Entwerfen an der TU Kaiserslautern.