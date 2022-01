Ein Ziel der Reise: die Triodos-Bank in Driebergen-Rijsenburg von RAU Architects. Fotos: RAU Amsterdam

Axel Simon 31.01.2022 14:45

Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde. Wir müssen in Kreisen planen und bauen, um möglichst keine Treibhausgase und keinen Abfall zu verursachen, das hat schon das Hochparterre Themenheft ‹In Kreisen bauen› erläutert. Der ‹Circular Hub› tut das schon länger. Er ist die offene Wissens- und Netzwerkplattform für die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz.

‹Circular Hub› ist auch am Innovations-Booster ‹Circular Building Industry› beteiligt. Ab 2022 werden über einen Zeitraum von vier Jahren konkrete Projekte zur Umsetzung von Zirkularität im Bauwesen durch den Booster mitfinanziert.

Zukunftsweisende Ideen brauchen neue Betrachtungsweisen. Aus diesem Grund organisiert Circular Hub in Zusammenarbeit mit Madaster im Mai eine Inspirationsreise nach Holland. Während drei Tagen besuchen die Teilnehmer Objekte, bei denen zirkuläre Prinzipien umgesetzt wurden und erfahren von lokalen Expertinnen welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen und welche Chancen sie sehen. Das Abendprogramm lädt zu weiterführenden Diskussionen ein, bei welchen konkrete Projekte identifiziert werden können.