Mailänder Terrassenkaskaden auf der Gartenseite. Fotos: Seraina Wirz

Die Wohnsiedlung Hornbach in Zürich-Seefeld von Knapkiewicz & Fickert fällt in Farbe und Form aus dem Rahmen. Doch den Wettbewerb entschieden haben die Grundrisse.

Axel Simon 11.08.2021 14:00

Fast zehn Jahre nach dem Wettbewerb steht sie nun, die Wohnsiedlung Hornbach. Und sie spaltet: die Bürgerinnen, weil die Stadt Zürich damit günstige Wohnungen ins teure Seefeldquartier holt. Und die Architekten, weil die neuen Bauten auch in Farbe und Form aus dem Rahmen fallen. ###Media_2### ###Media_3### Fröhlichstalinistisch machen die Häuser aus der Hornbachstrasse einen Stadtraum, der mit einem Tor und einem Platz auf die Seeuferstrasse mündet. Ein weisses Kolonnadenmotiv im sienabraunen Wärmedämmputz unten antwortet auf das ockergelbe Gesims oben. Dazwischen: stehende Fenster und Metall-Glas-Erker im 1970er-Look. Zwei Türme auf dem Blockrand wiederholen die Symmetrie der Torhäuser. Der Schlitz zwischen ihnen bringt Sonne in den grossen Hof. Weichere Rückseiten reagieren auf die ambitionierten Strassenfassaden. Dort, wo die südliche Zeile auf historische Reihenhäuser trifft, dimmen Mailänder Terrassenkaskaden den Massstab gekonnt hinunter. Der pavillonartige Gemeinschaftsraum an der Ufer...