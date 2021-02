Neue Offenheit: Mit dem Hofgebäude erhält das Alterszentrum attraktive Gemeinschaftsräume und das Quartier eine Oase. Fotos: Philip Heckhausen

Knorr & Pürckhauer bauten im Innenhof des Alterszentrums St. Peter & Paul in Zürich-Aussersihl einen Zweigeschosser auf 120 Quadratmetern Grundfläche, der unterirdisch an den Bestand andockt.

Deborah Fehlmann 18.02.2021 14:00

Festzelt im Biergarten Knorr & Pürckhauer bauten im Innenhof des Alterszentrums St. Peter & Paul in Zürich-Aussersihl einen Zweigeschosser auf 120 Quadratmetern Grundfläche, der unterirdisch an den Bestand andockt. 18.02.2021 14:00

Es wäre zu schön gewesen. Kurz nach der Bürogründung 2015 gewannen die Architekten Philipp Knorr und Moritz Pürckhauer mit dem Entwurf für 24 Alterswohnungen in Zürich-Aussersihl ihren ersten Wettbewerb. Der Bau für das Alterszentrum St. Peter & Paul sollte 2019 fertig sein. Doch wegen eines Rekurses klafft zwischen dem Siebzigerjahrebau und den Gründerzeithäusern daneben bis heute eine Lücke im Blockrand. ###Media_2### Zwischenzeitlich knöpften sich die Architekten den Innenhof vor und bauten der Pfarreikirchenstiftung attraktive Gemeinschaftsräume. Entstanden ist ein Zweigeschosser auf 120 Quadratmetern Grundfläche, der mitten im Hof steht und unterirdisch an den Bestand andockt. Das Dach auf dem gläsernen Erdgeschoss erinnert an ein Zelt: Das grüne Kupferblech wirft Falten, die Dachrinne bildet den Saum. Unter roten Stoffmarkisen blicken Bullaugen in den Hof und belichten den offenen Büroraum im Dach. ###Media_3### Das Hofgebäude ist eine Gegenwelt zum dunklen Altbau: Die Dachschr...