Die Fassade des OKB-Hauptsitzes in Sarnen ist klassisch gegliedert. Fotos: Rasmus Norlander

Andres Herzog 24.11.2021 14:00

Die lokale Bank Seiler Linhart haben den neuen Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank in Sarnen gebaut. Das verwendete Holz stammt komplett aus den Wäldern des Kantons. 24.11.2021 14:00

Seit Ende 2016 hält der Zug an der neuen Station Sarnen Nord, zwischen dem Flugplatz Kägiswil und dem Zentrum von Sarnen. Der Anschluss an den öffentlichen Verkehr regt die Entwicklung des Gewerbegebiets daneben an. Der neue Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank (OKB) ist der erste Baustein dieser Transformation, die mit zwei Wohnbauten und weiteren Projekten fortgeführt werden soll. ###Media_2### ###Media_3### Seiler Linhart haben für das Gebäude den nachwachsenden Baustoff Holz gewählt. Dieser stammt komplett aus den Wäldern des Kantons, was zum Image der lokal verankerten OKB und zu einem ressourcengerechten Bauen passt. Um einen Betonkern herum ist das Gebäude konsequent in Holz gebaut, von der unbehandelten Tragstruktur bis zur dunkel lasierten Fassade aus Fichte. Die Hülle gliedern die Architekten klassisch und der Nutzung folgend in eine über zwei Stockwerke führende Sockelzone für die Kundenberatung, zwei Regelgeschosse mit Büros sowie ein Dachgeschoss für das Management. Ein fe...