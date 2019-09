Die ETH_Professorin Elli Mosayebi zeigt, wie bewegliche Wäne «Minimalwohnen» attraktiv machen. Fotos: Gerber Loesch

Palle Petersen 02.09.2019 14:00

Die Bassline rollt, das Drumpattern setzt ein. Gut gelaunt erwacht die junge Frau und drückt ein Knöpfchen: Das Bett saust zur Seite und macht Platz für die Yogaroutine. Nächster Knopfdruck: Die fahrenden Schränke geben die Küchenzeile frei. Frühstück, und ab zur Arbeit. Schnitt. Die Protagonistin des Youtube-Films kommt heim, ordnet ein paar Unterlagen, und schon stehen die Freunde vor der Tür. Wein trinkend albern sie auf dem Sofa herum und heften ihr Lebensglück auf Polaroids an die Wundermöbel. Der Mann mit Bart bleibt bis zum Schluss. Ein letzter Knopfdruck: Kerzen-Kuschel-Dämmerlicht. Abblende und Claim: «MOVEment. Powered by Halter.» Elektrifizierte und motorisierte Einbaumöbel, die sich surrend durch die Wohnung schieben – die Wohnlichkeit jener, denen Siri abends die Schrittzahl verrät? Alex Valsecchi, Leiter Business Development bei Halter, sagt: «Movement ist cool, die Einzimmerwohnung zum ‹Blöffen›.» In Adliswil präsentiert er den Medien das Wohnkonzept und die Marktanal...