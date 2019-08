Alain G. Tschumi war nach eigenen Angaben ein «Totalarchitekt». Fotos: BSA Bern

Axel Simon 16.08.2019 10:42

«Ein Grandseigneur, Kunstsammler, Schulhausbauer, Lehrer» – das hatte Benedikt Loderer hinter den Namen Alain G. Tschumi geschrieben. Auf der Liste, die unsere Rubrik Rückspiegel speist, stand er ganz oben. Er war einer der wichtigen Alten der Schweizer Architektur. Im Juni besuchte ihn der Stadtwanderer in ihrer beider Wohnstadt Biel und machte aus dem Gespräch einen Text in O-Ton, wie beim Rückspiegel üblich. Überschrieben war er mit «Der Totalarchitekt».

Ein paar Wochen später starb Tschumi, noch bevor ihn unser Fotograf Urs Walder ablichten konnte. Damit war auch der Rückspiegel gestorben. Dies wäre sein Text gewesen:

«Zugegeben, ich habe Glück gehabt, nachträglich betrachtet. Les trentes glorieuses, die Hochkonjunktur hat meine Arbeit als Architekt begünstigt. Nach dem Krieg stand uns die Welt offen und wir waren überzeugt, dass nun die Zukunft beginnt. Wir? Das waren meine Mitstudenten, die bei Siegfried Giedion auch im privaten Kreis dazu lernten, in dem wir über die Moderne Architektur diskutierten. Im weiteren haben uns als Studenten mit gegenseitiger Kritik selbst unterrichtet, Benedikt Huber, Fritz Schwarz, Hans Litz, Dölf Schnebli, Bruno Brocchi und der Starstudent André Studer. Das war bitter nötig, denn die ETH war grottenschlecht. Wir lernten bei Hess alles über Mauerverbände, aber nichts über Architektur. Mein Diplom bei Hofmann war eine Pflichtübung. Das Architektenhandwerk habe ich erst in Finnland gelernt. Eineinhalb Jahre war ich dort. Mit Ulrich Stucky bin ich viel gereist, er arbeitete bei Aalto.

Ja, als ich wieder in der Schweiz war, da wollte ich selbständig arbeiten und begann mit kleinen Aufträgen, die ich in meiner Einzimmerwohnung in Biel bewältigte. Dann gewann ich den Wettbewerb für das Collège Stockmar in Porrentruy, wo ich aufgewachsen bin. Hinterher zeigt sich eine fast symbolische Klammer. Ich begann mit einem Schulhaus und hörte auch mit einem auf. Beide in Porrentruy, die Collèges Stockmar und Thurmann, fertig geworden 1966 das eine und 1993 das andere. Dazwischen habe ich viel gebaut. Ich hatte ein Büro von bis zu 20 Mitarbeitern. Ich war ein Totalarchitekt, damit meine ich: Von der ersten Skizze über den Entwurf, den Kostenvoranschlag, die Ausführung bis zur Bauabrechnung haben wir alles in unserem Büro gemacht. Ich war mit meinen Partnern, zuerst Rodolphe Baumann, später Pierre Benoît, Chef einer Einzelfirma, verantwortlich und haftbar für den ganzen Bauprozess. So entstanden die Gewerbeschule, an der ich 25 Jahre in mehreren Etappen gearbeitet habe und auch das Seminar Linde, beide in Biel. Beides waren Direktaufträge , das eine von der Stadt Biel, das andere vom damaligen Kantonsbaumeister Türler. Das wäre heute nicht mehr möglich. Immerhin, ich habe auch mehr als 100 Wettbewerbe gemacht.

In der Zeitung fand ich ein Inserat: Professor für Architektur und Konstruktion gesucht. Da habe ich mich gemeldet und wurde gewählt. An der EPF in Lausanne habe ich gerne unterrichtet. Ich legte besonderen Wert auf Material und Konstruktion. Ich glaube an den schweizerischen Grundsatz, dass Architektur und Konstruktion eins sind. Überspitz gesagt, bin ich das Gegenteil eines Papierarchitekten. Je älter ich wurde, desto wichtiger wurde mir der Städtebau. Begonnen hatte ich als Funktionalist und wurde schrittweise zum Kontexabwäger. Ein Haus ist nicht ein Einzelding, es steht immer in einer Umgebung. Die wurde mir immer wichtiger. Das habe ich auch den Studenten vermittelt.

Mein ganzes Leben lang war die Kunst meine Begleiterin. Meine Frau Noëlla führte eine Galerie und ein offenes Haus, so lernte ich viele Künstler kennen und das Haus und der Garten füllten sich mit Kunstwerken. Ich habe nie systematisch gekauft, immer nur das, was mir gefiel. Ich war auch Co-Kurator mit Maurice Ziegler, an der Bieler Plastikausstellung von 75 und 80. Ich wollte Baukunst machen, nicht Kunst am Bau. So habe ich die Künstler schon früh ins Boot geholt, schon beim Entwurf. Luginbühl zum Beispiel oder Eggenschwiler.

Ein Leben lang habe ich viel gearbeitet. Zu viel, denn ich habe meine Familie etwas vernachlässigt, was mich heute reut. Ma foi, ich hatte Glück, ich hatte ein gutes Leben.»

Aufgezeichnet im Juni 2019 von Benedikt Loderer