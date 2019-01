Gekührt: Besa Zajmi, Alexia Sawerschel und Romana Castiglioni sind das Studio Barrus. Fotos: Studio Barras

Beim Foundation Award 2018 steht es 6:1 für die Frauen. Der jährlich ausgetragene Förderpreis für Jungarchitekten geht heuer an das Studio Barrus, das drei Architektinnen in Zürich führen.

Axel Simon 30.01.2019 19:00

Der Foundation Award blickt nicht allein aufs Werk junger Architekturbüros, sondern interessiert sich auch für deren Selbstbild und Haltung. Der jährlich von Computerworks und anderen Firmen getragene Förderpreis geht diesmal an das Studio Barrus der drei Architektinnen Besa Zajmi, Alexia Sawerschel und Romana Castiglioni. Alle drei studierten an der ETH bei bei Peter Märkli. Seit 2017 führen sie ihr Büro in Zürich. Zusammengeführt hat sie, wie sie scheiben, ein «gemeinsames Gefühl der Frustration über die wahllose Besiedelung unserer begrenzten Erdoberfläche».

Den zweiten Platz belegen die von zwei Schwestern geführten Leuthold von Meiss Architekten aus Zürich, den dritten Luna Productions von Lukas und Nadja Frei aus Deitingen SO. Damit steht es bei der aktuellen Ausgabe des Foundation Awards 6:1 für die Frauen! Kein Wunder, waren doch auch in der Jury die Männer in der Minderzahl (4:2). Die Preisverleihung fand heute im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel statt.