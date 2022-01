Pascal Bärtschi Fotos: Losinger Marazzi

Jenny Keller 03.01.2022 14:27

CAP-Talk #7 mit Pascal Bärtschi Der ‹Climate Action Plan› (CAP) forderte Anfang 2021 ein radikales Umdenken. Was können Architektinnen und Architekten beitragen? Werk, bauen + wohnen und Hochparterre befragen die Baubranche. 03.01.2022 14:27

Nur harte Massnahmen können die Klimaerwärmung stoppen. Darum erschien vor einem Jahr, Anfang 2021, der CAP – der Klima-Aktionsplan der Klimastreik-Bewegung (s. unten). Sie fordert darin ein radikales Umdenken und einen umfassenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Doch ist ein so einschneidendes Aktionsprogramm möglich? Hochparterre und werk, bauen + wohnen haben diese Diskussion angesichts ihrer Bedeutung gemeinsam geführt. Die Serie ‹CAP talks›, die in beiden Zeitschriften erscheint, fragt nach bei etablierten und jungen Vertreterinnen und Vertretern der Baubranche. In den bisherigen CAP-Talks antworteten Ludovica Molo, Friederike Kluge, Adrian Altenburger, Philippe Jorisch, Astrid Staufer und Axel Schubert. Hier spricht Jenny Keller mit Pascal Bärtschi, CEO des Bau- und Immobilienunternehmens Losinger Marazzi. ###Media_2### Letztes Jahr wurde das CO2-Gesetz an der Urne abgelehnt. Sie hatten zu einem Ja aufgerufen und sagten, Losinger Marazzi setze...