Der Neubau am General-Guisan-Quai in Zürich steht von der Strasse zurückgesetzt im Park der Villa Rosau. Fotos: Roman Keller

Werner Huber 02.10.2021 08:00

In einem grosszügigen Park am Zürcher Seeufer baute der Architekt Ferdinand Stadler 1845 die Villa Rosau. Zusammen mit der Grünanlage des benachbarten Hotels Baur au Lac zeugt die An­lage heute von jener Zeit, als Zürich über seine engen Grenzen hinauswuchs. Seit langem belegten Garagen und Parkplätze einen grossen Teil des Rosau-Gartens; 1969 gab es sogar Überlegungen, dort ein Parkhaus zu bauen. Doch erst mit den Plänen für ein neues Kongresszentrum rückte das Areal als möglicher Standort für das Kongresshotel ins Blickfeld. Nach dem Scheitern des Grossprojekts 2008 entwickelten die Eigentümer ihr Areal eigenständig. Gigon/Guyer Architekten entwarfen ein L-förmiges Geschäftshaus, das die Villa an zwei Seiten fasst. ###Media_2### Aus städtebaulicher Perspektive steht der Neubau an einer Schlüsselstelle: Das Hotel und die Villa sind von der Strasse abgerückt, erst das Kongresshaus links der Villa Rosau macht mit seinem Kongresssaal den Sprung an die Seefront siehe Seite 26 und er...