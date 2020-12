Neu fürs Ohr: Podcast von Architektur Basel

Zwei Köpfe hinter dem Verein Architektur Basel machen ein neues Format: Im Podcast sprechen sie über Architektur für alle, übers Roche Südareal und über Leben in Tiny Houses.

Axel Simon 01.12.2020 17:20

«Architektur geht alle etwas an – und alle sollen mitreden können.» Das sagen die ehrenamtlichen Macher des Vereins ‹Architektur Basel›, den es seit 2015 gibt. Neben News und Interviews, Baustellen-Besuchen und Projektporträts gibt es auf der Webseite nun ein neues Format: In ihrem Podcast sprechen die Redaktoren Simon Heiniger und Lukas Gruntz über Architektur, Basel und warum erstere in letzterer auch unter Nicht-Fachleuten ein Thema ist. Viel Spass beim Anhören!