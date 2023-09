Blick in die Tiefe des Warenhauskegels. Foto 1996 Fotos: Werner Huber

‹Bibliothèque Lafayette› in Berlin? Das Warenhaus Galeries Lafayette in Berlin soll offenbar geschlossen werden. Als Nachnutzung ist die Zentral- und Landesbibliothek im Gespräch. Das ist auch eine Geschichte von nicht erfüllten Hoffnungen. 15.09.2023 17:55

Dass das Warenhaus Galeries Lafayette an der Berliner Friedrichstrasse geschlossen werden soll, geistert offenbar schon länger durch Berlin. Nun ist dieses Gerücht zu einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit geworden, wie Berichte in der Berliner Presse zeigen. 2022 übernahm der US-amerikanische Immobilienkonzern Tishman Speyer das Gebäude, der Mietvertrag mit dem Warenhaus läuft bis Ende 2024. Zunächst dementierten die Galeries Lafayette die Gerüchte, das Geschäft – eines der wenigen ausserhalb Frankreichs – soll geschlossen werden: Man verhandle mit dem Eigentümer über eine Verlängerung des Vertrags, sagte das Unternehmen dem Portal RBB24 noch Ende August. Nun heisst es, dass am 25. September offiziell über das Ende des Warenhauses an der Friedrichstrasse informiert werden soll. ###Media_2### Doch welche Nutzung könnte denn in das vielleicht oder wahrscheinlich bald leerstehende Warenhaus einziehen? Auf grosse Resonanz stösst der Vorschlag, das Gebäude zum Sitz der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) umzunutzen. Die beiden bisherigen Standorte sind in die Jahre gekommen, die Weiterentwickung stockt. Der Berliner Kultursenator Joe Chialo lancierte die Idee schon Ende August, sie sei mit den Eigentümern abgesprochen. Der Gedanke ist tatsächlich verführerisch und wird auch vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) unterstützt – dies insbesondere mit Blick auf die Bibliotheksneubauten in Oslo und Helsinki. Diese seien «wahre Kulturzentren, die durch ihre Nutzungsvielfalt, Transparenz und Offenheit zu untrennbaren Teilen der Stadtlandschaft geworden sind», wie der BDA schreibt. Glashaus in der steinernen Stadt Das nach Plänen von Jean Nouvel erstellte Warenhaus entstand relativ kurz nach der Wende und öffnete 1996 seine Türen. Der französische Staat hatte bereits mit der letzten DDR-Regierung über eine Präsenz an der Friedrichstrass...