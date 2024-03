Eine von Barbara Busers Initiativen: Die Bauteilbörse Basel.

Barbara Buser und Alain Berset sind neue SIA-Ehrenmitglieder Die SIA-Delegierten haben beschlossen, die Persönlichkeiten mit ziemlich unterschiedlichen Laufbahnen mit der Ehrenmitgliedschaft zu belohnen – für deren Engagement für die Baukultur. 01.03.2024 13:00

Unter Kulturminister Alain Bersets Regenschaft startete nicht nur der Davos Qualitäts-Prozess für hohe Baukultur, er gewährte dem Thema auch innerhalb des Bundesamts für Kultur deutlich mehr Raum und Gewicht und unterstützte es, dass die Baukultur Teil der Kulturbotschaft wurde. Als Bundespräsident bereitete er der Baukultur zweimal einen grossen Bahnhof in Davos, indem er sämtliche europäischen Kulturministerinnen und -minister kurz vor dem WEF nach Davos zu Konferenzen einlud. Barbara Buser ist weniger Organisatorin als Macherin. Schon in den 1990er Jahren begann sie, von einem Aufenthalt in Afrika zurückgekehrt, Bauteilbörsen aufzubauen. Was lange als «alternativ» belächelt wurde, ist heute alternativlos: In Kreislaufen bauen, um endliche Ressourcen zu schonen. Es folgten die Gründung des Baubüros Insitu, der Kantensprung Stiftung oder der Genossenschaft «wohnen & mehr» . Laut SIA-Medienmitteilung sagte sie kürzlich in einem Interview: «Es gibt nur ganz wenige Ausnahmeerscheinungen, die sich als Künstler ausleben können und Entwürfe machen. Die grosse Mehrheit der Architekten sollte eigentlich den Menschen dienen, die Wohn- und Arbeitsräume brauchen.»...