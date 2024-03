Redaktion Hochparterre 19.03.2024 11:45

Der Internationale Stadtprojekt-Preis (IUPA) würdigt neue und herausragende städtische und architektonische Projekte, die Städte weltweit transformiert haben. «Der Preis hebt Architektur und Städtebau als soziale und kulturelle Kräfte hervor, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum aufzuwerten, und damit das städtische Leben verbessern und letztendlich die Urbanität feiern», heisst es in der Ausschreibung. Verliehen werden ein erster Preis und drei Sonderpreise. Das Thema der Austragung 2024 heisst ‹Interfaces›: «Städtische Schnittstellen formen, rahmen, verhandeln und regieren unzählige Übergänge von einem Raum zum anderen», schreiben die Auslober. «Der IUPA 2024 wird gezielt konstruktiven Interventionen verliehen, die in der Lage sind, traditionelle urbane öffentliche Räume zu vernetzen und zu revitalisieren.» Sowohl Architektur- als auch Stadtentwicklungsprojekte können eingereicht werden. Eingabeschluss ist der 1. Juli 2024.

Der Internationale Stadtprojekt-Preis (IUPA) wird von Bauwelt (Berlin) und dem World Architecture Magazine (WA, Tsinghua-Universität Peking) verliehen und von BAU China, der Messe München und der Architekturgesellschaft Chinas (ASC) unterstützt.