Bis 2027 nutzen Kantonsrat und Stadtparlament Zürich die Bullingerkirche im Kreis 4 als provisorisches Rathaus. Fotos: Hannes Henz

Andrea Eschbach 30.09.2023 10:49

Aus Gotteshaus mach Rathaus Im Februar haben die Zürcher Parlamente ihren provisorischen Ratssaal in der Bullingerkirche bezogen. Ernst Niklaus Fausch Architekten haben die Räume mit einfachen Mitteln für die neue Aufgabe gerüstet. 30.09.2023 10:49

Im Zürcher Kreis 4, unweit von angesagten Lokalen und Cafés, steht die Bullingerkirche. Seit Februar ist sie das provisorische Zuhause der Zürcher Parlamente. Nachdem der Kantonsrat und der Gemeinderat der Stadt Zürich während der Pandemie in den Hallen der Messe Zürich tagten, nutzen sie nun bis zum Abschluss der Sanierung des historischen Rathauses – geplant für 2027 – das ‹Rathaus Hard›. Mit der Transformation der evangelisch-reformierten Kirche in einen Parlamentssitz beauftragte das kantonale Hochbauamt das Büro Ernst Niklaus Fausch Partner. Das Gebäude von 1925 stammt von den Architekten Kündig Oetiker, die es in zwei Etappen erstellt hatten. In einer dritten Etappe fügten die Gebrüder Pfister 1955 den Kirchenraum dazwischen ein und überformten die Seitenflügel im Duktus der damaligen Zeit. ###Media_2### ###Media_3### Ein weitläufiger Bau, dessen Unterrichts- und Gemeinderäume sich bestens als Wandelhallen, Cafeteria, Konferenz- und Sitzungszimmer eignen. «Das Thema Provisorium war architektonisch sehr interessant», sagt Ursina Fausch. «Der Umbau soll eine einfache Repräsentanz ausstrahlen, wertig, aber nicht zu luxuriös sein.» Wenn möglich nutzten die Architekten den Bestand: Alte Garderobenständer wurden neu lackiert, über dem Buffet der Cafeteria hängt die Leuchte, die zuvor den Altar beschienen hat, die ehemaligen Unterrichts- und Mehrzweckräume wurden mit einer Pinselrenovation aufgefrischt. Herzstück ist der imposante Ratssaal. In den von Backstein, Sperrholz und Beton geprägten Kirchenraum wurden Elemente eingefügt, die aus dem religiösen Ort einen repräsentativen Raum machen: Die Sitzreihen sind hufeisenförmig angeordnet, Kanzel und Abendmahltisch mussten weichen. Das Streifenkleid aus Filz an der Stirnwand ist eine akustische Massnahme, auf der Galerie verschwindet dahinter auch die Orgel. Das prägende Merkmal ist de...