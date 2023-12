Für jeden Ort gibt es eine Zusammenstellung von Wildbienenarten und passenden Futterpflanzen.

Summ, Summ, Summ Für die App ‹Bee-Finder› erhält der Verein IG Wilde Biene eine Anerkennung in der Kategorie Landschaftsarchitektur der ‹Besten 2023›. 20.12.2023 14:00

Wo leben die Wildbienen? Das lässt sich nun mit ‹Bee-Finder› für fast jede Adresse in der Schweiz herausfinden. Das ist insbesondere in Städten spannend, denn gerade dort gibt es viele Wildbienen. In Basel, Schaffhausen, Zug, Luzern und Zürich leben jeweils 150 bis 200 Wildbienenarten – das entspricht einem Drittel aller Arten, die in der Schweiz vorkommen. Viele davon leben sogar ausschliesslich in Städten. ###Media_2### Wachsen die richtigen Pflanzen, finden die Bienen Lebensraum. Damit dies passiert, gibts heute Massnahmen und Bepflanzungsratgeber, aber die sind nicht sehr genau, gerade weil die Habitate der Wildbienen sehr klein und divers sind. ‹Bee-Finder› möchte hier Abhilfe schaffen und liefert punktgenaue, georeferenzierte Empfehlungen. Die App hilft bei der naturgerechten Bepflanzung von Grünflächen, indem sie zu jeder Wildbienenart die passenden Pflanzen erfasst. Sie zeigt, welche Bepflanzung welche Arten fördert und was es zu beachten gilt. Sie ist eine Unterstützung nicht nur für private Balkon- und Gartenbesitzerinnen, sondern auch für die öffentliche Hand oder Firmen. Letztere verwalten grosse Freiflächen, die sich für die Förderung der Biodiversität eignen, etwa Dachflächen oder Grünstreifen an Strassen und Parkplätzen. ###Media_3### ###Media_4### ###Media_5### ###Media_5### ‹Bee-Finder› ist nicht nur ein Unterstützungswerkzeug, sondern auch ein Beispiel für geschickte Wissenschaftskommunikation. Damit die App funktioniert, war viel Information zusammenzutragen. Darum kümmerten sich André Rey und David Frey von der IG Wilde Biene, die hinter dem Projekt steht. Informationen zum Vorkommen der Wildbienen waren bisher vorhanden, doch die Daten waren verstreut und schlecht zugänglich. Mit dem Verknüpfen von Informationen zu Artenvorkommen und Pflanzenarten wurde ein Werkzeug geschaffen, das leicht zu bedienen ist, Empfehlungen abg...