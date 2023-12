Marie Schumanns Jacquardgewebe erinnert an ein digitales Gebilde, das materialisiert und dadurch greifbar wird. Fotos: Alexander Schlosser

Gewebter Glitch Die Künstlerin und Textildesignerin Marie Schumann bekommt für das Jacquardgewebe ‹Monofil Fold› eine Anerkennung in der Kategorie Design der ‹Besten 2023›. 28.12.2023 08:00

Verlieren wir den roten Faden, verzetteln wir uns: Die deutsche wie auch die englische Sprache sind durchzogen von Begriffen, deren Ursprünge in der Textilproduktion liegen. So starren wir auf Screens und Displays oder verirren uns im World Wide Web. Dass viele dieser Begriffe heute digital konnotiert sind, ist wohl kein Zufall: Immerhin war es der Jacquardwebstuhl, der den Computerpionier Charles Babbage zur lochkartengesteuerten Rechenmaschine inspirierte. Die Weberei war quasi Wegbereiterin der digitalen Revolution. «Unsere Sprache zeigt, wie eng unser menschliches Leben mit der Textilherstellung verwoben ist. Doch weil Prozesse heute abstrakter sind und dezentralisiert wurden, haben wir viel Wissen darüber verloren», sagt Marie Schumann. Die 32-jährige Künstlerin und Textildesignerin reizt in ihrem Schaffen die Grenzen der industriellen Weberei aus. Sie reagiert damit auf das heutige Wirtschaftssystem, das zu Massenproduktion, Werteverlust und einem sinkendem Bewusstsein für Herstellungsprozesse geführt hat. Am Webstuhl erschafft sie textile Strukturen, die für sich selbst stehen – ohne funktionale Eigenschaften erfüllen zu müssen. Der Prozess beginnt meist mit einem digital verfremdetenFoto und einer Auswahl verschiedener Garne, etwa Schrumpf- oder Papiergarn. Dann setzt das ein, was Schumann ihr «technisches Gehirn» nennt: Es prognostiziert, welche Effekte die verschiedenen Strukturen auslösen, die sie den Flächen auf ihren Bildern zuweist. Jedes Pixel bestimmt einen Faden. Je mehr Strukturen, Farben und Garne, desto komplexer das Gewebe. ###Media_2### Zum Weben fährt die Gestalterin meist zu Tisca Tiara nach Bühler. Die Kooperation mit dem Appenzeller Textilunternehmen ist elementar für sie, weil ihre Werke aufeinander aufbauen und vieler Iterationen bedürfen: «Tisca gewährt mir grosse Freiheit», sagt Schumann, «dadurch kann ich Risiken eingehen.» Nic...