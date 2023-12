In der Kunstgiesserei St. Gallen sind die Lettern aus Aluminium entstanden. (Foto: Atlas Studio)

Für die Signaletik an der Schule ‹Campus Glattal› in Zürich–Oerlikon erhält Atlas Studio eine Anerkennung in der Kategorie Design der ‹Besten 2023›.

Fehlertoleranz Für die Signaletik an der Schule ‹Campus Glattal› in Zürich–Oerlikon erhält Atlas Studio eine Anerkennung in der Kategorie Design der ‹Besten 2023›. 16.12.2023 08:00

Schulraum ist in Zürich knapp. Deshalb nutzt die Stadt auch leerstehende Bürobauten um. So geschehen in Oerlikon, wo seit August Schülerinnen und Schüler in einem ehemaligen Gebäude der Firma Holcim die Oberstufe besuchen. Das Architekturbüro Eloise C. Baumann hat den Umbau des 2002 erstellten Hauses übernommen und das Designbüro Atlas Studio beauftragt, eine Signaletik zu entwerfen. Entstanden sind ein grosser Schriftzug über dem Eingang, eine Kunst-und-Bau-Installation im Foyer, Stockwerkzahlen im Treppenhaus und eine Typografie für die Beschriftung der verschiedenen Räume. Wer den Weg durch den Verkehr und die Baustellen im Norden von Zürich findet und vor der kühlen Glasfassade steht, wird empfangen vom Schriftzug ‹Campus Glattal› in grossen, aus Aluminium gegossenen Lettern. Farbe und Material passen sich dem nüchternen Gebäude an, Form und Ausdruck setzen einen Kontrast. ###Media_2### Am Anfang standen kleine Handskizzen und typografische Versuche – als hätte jemand etwas ungelenk und übermotiviert mit Zeichenstift und Schablone hantiert. Die Designer haben die Skizze in die dritte Dimension aufgeblasen, in der Kunstgiesserei St. Gallen von Hand auf Formkästen übertragen und in Sand gegossen. Den Rohguss liessen sie unbehandelt, was die unregelmässige Ästhetik der Buchstaben verstärkt. Der Kontrast zur cleanen Fassade war aber nur eins der Ziele. Die verwackelte Optik ist auch eine Nachricht an die Schülerinnen und Schüler. «In diesem Alter braucht man Raum, um Dinge auszuprobieren, sich zu suchen und zu finden», sagt Jonas Wandeler, der mit seinen beiden Kollegen Martin Andereggen und Claudio Gasser seit zwölf Jahren das Studio Atlas bildet. Die wackligen Buchstaben zeigen den Jugendlichen: Fehler machen ist erlaubt, nicht alles muss perfekt sein. ###Media_3### Im Foyer vermittelt das Studio eine zweite Botschaft: An der Wand gegenüber vom ...