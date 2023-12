Treppen, Bänke und Kieswege machen aus ungenutztem Abstandsgrün einen lauschigen Garten. Fotos: Barbara Bühler

1960er-Jahre, nur besser Für den unaufgeregten und zugleich klugen Umbau einer Alterssiedung in Riehen erhält Pascal Wassmann die Anerkennung beim ‹Kaninchen 2023›. 23.12.2023 08:00

An einer Quartierstrasse in der Basler Gemeinde Riehen stehen zwei kleine Wohnblöcke, wie man sie in der Schweiz häufig antrifft: drei Etagen unter einem Flachdach, Brüstungsbänder aus Beton, fensterlose Stirnfassaden. Allerdings sieht die Alterssiedlung des Landpfrundhauses Riehen Bettingen frischer aus als viele ihrer Artgenossen. Der Beton ist sandgestrahlt, und wo Betonelemente fehlen, zieren Quadrate in zwei Blautönen den Fassadenputz. Vor den Fenstern hängen gelbe Stoffmarkisen. Den Eingang vermutet man im flachen Zwischenbau. Doch statt ins verglaste Hochparterre aufzusteigen, taucht der Zugangsweg zwischen Stauden und Blumen ab. Der Architekt Pascal Wassmann hat die Haustüren beim Umbau ins Untergeschoss verlegt. Die Häuser haben dadurch einen wettergeschützten Zugang, zugleich muss der Raum darüber nicht mehr als Ein- und Durchgangsbereich dienen. Nun feiern die Bewohnerinnen und Bewohner der 20 Wohnungen hier Geburtstage oder essen zusammen Raclette. ###Media_4### Der Dreh mit dem Eingang ist eine von vielen unaufgeregten, aber klugen Veränderungen, mit denen Wassmann den Häusern ihr räumliches Potenzial entlockt hat: Früher trennten die Laubengangbrüstungen die Wohnungen vom rückwärtigen Garten. Neu gelangen die Bewohner des Hochparterres über wenige Betonstufen von der Wohnung ins Grün. Zur Strasse hin hatten zwar alle Zimmer Balkone, doch die waren kaum tief genug für ein paar Blumentöpfe. Jetzt gibt es nur eine Loggia pro Wohnung – wo aber nebst Blumen auch Kinder und Enkelkinder Platz finden. ###Media_2### ###Media_3### Am meisten gewonnen haben die Grundrisse, die zuvor verwinkelt und schlecht belichtet waren. Die tragenden Backsteinschotten sind erhalten geblieben, die Räume dazwischen hat Wassmann umorganisiert. Zwischen zwei Schotten hat er jeweils am Laubengang die Küche platziert, an der Gartenfassade ein Zimmer und in der Mitte...