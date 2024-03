‹Caran d’Ache X 032C› besteht aus Stiften, einem Magazin und einer Blechdose.

Flurin Fischer (ZHdK) 01.03.2024 14:00

«Meine Bildsprache ist schnell und provokant» Ein Genfer Traditionsunternehmen und ein Berliner Modemagazin regten die ZHdK-Studentin Viviane Bettschart zur Entwicklung neuer Produkte an. Im Campus-Interview erklärt sie ihr Projekt. 01.03.2024 14:00

Was war der Ausgangspunkt des Semesterprojekts ‹Caran d’Ache X 032c›? Viviane Bettschart*: Die Studierenden bekamen eine Marke zugeteilt und hatten dann zur Aufgabe, in Zweierteams vielversprechende Schnittstellen zu identifizieren und davon ausgehend je drei neue Produkte zu entwickeln. Bei mir war es der Schweizer Schreibwaren-Hersteller Caran d’Ache, bei meinem Kommilitonen das Berliner Mode- und Lifestyle-Magazin ‹032c›. Caran d’Ache ist eine Schweizer Traditionsmarke, die seit mehr als hundert Jahren dieselben Produkte hergestellt. Hat dich das herausgefordert? Traditionen interessieren mich sehr. Sie sollten sich ändern und aktualisiert werden können. Ich fände es schön, über mein Wirken als Designerin etwas, das heute als bünzlig wahrgenommen wird, morgen hip werden zu lassen. ###Media_2### ###Media_3### Wie bist du konkret an die Aufgabe herangegangen? Ich muss mich immer erst in ein Thema einfühlen. Visuelle Recherchen führen zu Moodboards, die hunderte von Bildern umfassen können. Auf langen Spaziergängen sortiere ich meine Gedanken, mache mir Notizen und skizziere. Ich gehe auch oft in Bibliotheken. So habe ich für dieses Projekt ein Buch über St. Galler Spitzen entdeckt. Es ging in dem Modul auch darum, mit unterschiedlichen Bildsprachen zu arbeiten. ‹032c› fährt mit seiner Ästhetik und Haltung das volle Kontrastprogramm zu Caran d’Ache: das Magazin ist jung, es steht für Experimente in Mode, Musik, Kunst und Gesellschaft. Sein Auftritt ist rau, dunkel, wild. So wie ich auch Berlin als Stadt der Gegensätze und Brüche wahrnehme. Mir ist die Konstellation der Aufgabenstellung entgegengekommen, weil ich gerne auch so arbeite. Meine Bildsprache ist schnell und provokant, übertreibt und spitzt zu. Aus dieser Dynamik sind dann drei Produkte entstanden. ###Media_4### ###Media_1### Kannst du die Produkte beschreiben? Sie gehen von Caran d...