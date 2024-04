Architektur ist dein Thema, Journalismus deine Stärke



Hochparterre ist der Verlag für Architektur, Planung, Design und Landschaft in der Schweiz. Wir sind seit 35 Jahren unabhängig und stehen für kritischen und unterhaltsamen Journalismus. Für unser Publikum aus Gestaltungsprofis und interessierten Laien produzieren wir Hefte, Videos, Podcasts, Bücher und Events.



Per 1. August 2024 oder nach Vereinbarung suchen wir:

Deine Aufgaben

Du findest die spannendsten Geschichten und relevantesten Projekte in der Schweizer Architekturwelt. Du schreibst und redigierst Kritiken, Reportagen, Interviews und Kommentare. Du bringst deine Inhalte auf den unterschiedlichen Kanälen ans Publikum. Du betreust unseren Internetauftritt Hochparterre.ch und entwickelst ihn weiter. Du schmiedest Konzepte für Publikationen, Projekte und Veranstaltungen und setzt Projekte mit externen Partner:innen um.

Dein Profil

Du hast eine Ausbildung in Architektur absolviert oder dich als Journalist:in auf Architektur spezialisiert. Du bist sprachlich stark und hast journalistische Erfahrung in digitalen und gedruckten Medien und bist idealerweise versiert im Umgang mit digitalen Publishing-Plattformen. Du hast ein Gespür für Geschichten und recherchierst engagiert die Hintergründe. Du besitzt ein vielfältiges Netzwerk in der Schweizer Architekturszene. Du arbeitest gerne selbständig und bleibst auch in hektischen Phasen gelassen.

Unser Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche, kreative Arbeit in einem unabhängigen Medienunternehmen. Wir sind ein lebhaftes Team mit einem soziokratischen Organisationsmodell und einer Kooperationshaltung, die auf Transparenz und Wertschätzung setzt. Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, am Ende des Jahres wird der Gewinn geteilt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben und maximal drei Textproben bis 19. Mai 2024 an: verlag@hochparterre.ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich.

Weitere Auskünfte gibt Urs Honegger, Telefon 044 444 28 71.